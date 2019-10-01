“Çorum’da 84 okulda kantin var”

Okul kantin ihalelerinin Okul Aile birliği Yönetmeliği gereği; pazarlık usulü ile yapıldığını belirten Devrez, ihale sürelerinin 1 yıl olup sözleşmenin feshini gerektiren bir durum olmaması ve okul aile birliğinin isteği doğrultusunda kiralama işleminde ilk yıl kiralama bedeli ihale bedeli, ikinci ve izleyen yıllarda kira bedellerinin de TÜİK tarafından yayınlanan TÜFE oranında 5 yılı geçmeyecek şekilde artırılarak sözleşme imzalandığını kaydetti.

İl genelinde 464 okul bulunduğunu söyleyen Devrez, merkez okullarında 65, ilçelerde 19, İl genelinde toplam 84 okulda kantin bulunduğunu, okullarda kantin bulunma zorunluluğu olmadığını ve kantinlerin okul aile birliği tarafından öncelikle 3. şahıslara kiralamak sureti ile kiracı bulunmaması durumunda okul aile birliği tarafından işletilebileceğini dile getirdi.

Okul kantinlerinde fiyatların öğrenci ve öğretmenlere eşit olup, fiyat listesi herkes tarafından görülebilecek bir yere asıldığını anlatan Ahmet Devrez, okul kantinlerinde malzeme fiyatlarının okul aile birliği ve okul idaresi bilgisi dahilinde çevre marketler ve piyasa koşulları dikkate alınarak, öğrencilerin ekonomik durumları ve işletmecinin yasal kar marjı da göz önünde bulundurularak belirlendiğini dile getirdi. (Erkan BAYATLI)