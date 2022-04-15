Çorum’da 824 konut satıldı

Ülke genelinde 134 bin 170 konutun satıldığı Mart ayında konut satışlarında İstanbul 23 bin 974 konut satışı ve %17,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 609 konut satışı ve %9,4 pay ile Ankara, 8 bin 51 konut satışı ve %6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 25 konut ile Ardahan, 82 konut ile Bayburt ve 103 konut ile Tunceli oldu.

Orta Karadeniz’de yer alan illerde ise Çorum’da 824 konut satılırken, Samsun’da 2233, Tokat’ta 568, Amasya’da ise 425 konut satıldı. (Haber Merkezi)