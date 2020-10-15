Çorum’da 818 konut satıldı

TÜİK tarafından açıklanan istatistiklere göre Samsun’da 2020 Eylül ayında 2 bin 222 konut satıldı. Çorum’da ise 2020 Eylül ayında 818 konut satıldı. Çorum’u 488 konut ile Tokat izledi. Amasya 482 konut satışıyla son sıraya yerleşti.

Türkiye genelinde ise konut satışlarında, İstanbul 25 bin 399 konut satışı ve %18,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 677 konut satışı ve %9,3 pay ile Ankara, 8 bin 153 konut satışı ve %6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Hakkari, 24 konut ile Ardahan ve 63 konut ile Bayburt oldu. (Haber Merkezi)