Çorum’da 80 okula daha temiz belgesi

Millî Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirmesi ve Enfeksiyonu Önleme” işbirliği protokolü kapsamında “Okulum Temiz Belgesi” almak için başvuran ve belge almaya hak kazanan 80 okula daha İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde belgeleri verildi.

Çocukları okullarla biran önce buluşturacak her türlü tedbiri almanın temel öncelikleri olduğunu söyleyen Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, “Bundan dolayı çocuklarımıza daha sağlıklı bir okul oluşturduğumuzu belgelendirmek bizleri gururlandırmıştır. İlimizde bugünkü 80 okulumuz ile toplamda 372 okulumuz “Okulum Temiz Belgesi” almış bulunmakta. Artık hepimizin temel beklentisi bu salgının son bulması ve okullarımızın biran önce yüz yüze eğitime geçerek açılmasından yanadır" dedi.

Konuşmanın ardından okul müdürlerine belgelerini veren Yakup Sarı, Covid-19 ile mücadelede bilinç yerleşmesinde öncülük ettikleri için de teşekkür etti.

(Haber Merkezi)