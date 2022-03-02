Çorum’da 674 dernek var

İl Sivil Toplum İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Mehmet Bektaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen İl Genel Meclisi’nde müdürlüğünün faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından kara paranın aklanması (KA) ve terörün finansmanı (TF) konularında farkındalığın artırılması için 2021 yılında 158 derneğe eğitim verildiğini ve eğitimlerin 2022 yılında da devam edeceğini belirten Bayrak, “İlimizdeki dernek işlemlerinin mevzuatlara uygun olup olmadığı hususunun kontrolü amacıyla 2021 yılı içerisinde, ilimiz merkezinde 180 dernek olmak üzere toplamda 356 derneğin denetimi gerçekleştirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge kapsamında, 2021 yılı içerisinde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce 8 derneğimize proje desteği verilmiştir.

2022 yılı proje başvuruları 18 Şubat 2022 tarihi itibarı ile başlamıştır” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

