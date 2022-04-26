Çorum’da 64 okulda altyapı zenginleştirildi

Okul öncesi eğitime erişim oranlarının artırılması ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan “Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi” kapsamında il genelinde 64 okulda altyapı ve eğitim ortamlarını zenginleştirme çalışmaları yapıldığını ve sürecin devam ettiği belirten İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, projenin donatım, onarım, materyal ve teknolojik alt yapı olmak üzere dört ana unsurdan oluştuğunu ifade etti.

Proje kapsamında fiziki ve teknolojik alt yapılarının güçlendirileceğini kaydeden Abdullah Kodek, ayrıca öğrencilere yönelik ilk yardım farkındalık eğitimleri ile kültür, sanat ve spor etkinliklerine yönelik eğitimler verileceğini bildirdi.

Öğrencilerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla “Çevre Dostu 1000 Okul Projesi” kapsamında Çorum’da 14 okulun yer aldığını açıklayan Kodek, “Yürütülecek projede; her ilçemizde seçilen okullarımızda maliyet hesapları yapılarak, led ışıklandırma, fotoselli musluklar, enerji tüketim kontrol göstergeleri, güneş enerjisinden yararlanma, kompost yapımı, yağmur suyunu sulama suyu olarak kullanma, sıfır atık kütüphanesi oluşturma, öğrencilerimize çevre bilinci, sıfır atık eğitimlerinin verilmesi planlanmaktadır” açıklamasında bulundu.

(Haber Merkezi)

