Çorum’da 605 konut satıldı

Çorum’da da 2020 Mart ayında 605 konut satıldı. Çevre illerden Samsun’da 1.733, Tokat’ta 513, Amasya’da 366 konut satılırken, İstanbul 19.846 konut satışı ve %18,3 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12.409 konut satışı ve %11,4 pay ile Ankara, 7.131 konut satışı ve %6,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 10 konut ile Ardahan ve 37 konut ile Bayburt oldu. (Haber Merkezi)