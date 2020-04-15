Çorum’da 605 konut satıldı

Çorum’da da 2020 Mart ayında 605 konut satıldı. Çevre illerden Samsun’da 1.733, Tokat’ta 513, Amasya’da 366 konut satılırken, İstanbul 19.846 konut satışı ve %18,3 ile en yüksek paya sahip oldu.
Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12.409 konut satışı ve %11,4 pay ile Ankara, 7.131 konut satışı ve %6,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 10 konut ile Ardahan ve 37 konut ile Bayburt oldu. (Haber Merkezi)
Çorum’da da 2020 Mart ayında 605 konut satıldı. Çevre illerden Samsun’da 1.733, Tokat’ta 513, Amasya’da 366 konut satılırken, İstanbul 19.846 konut satışı ve %18,3 ile en yüksek paya sahip oldu.