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Çorum’da 605 konut satıldı

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,4 oranında artarak 108 bin 670 oldu.

Çorum’da 605 konut satıldı

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,4 oranında artarak 108 bin 670 oldu.

15 Nisan 2020 Çarşamba 11:37
Çorum’da 605 konut satıldı

Çorum’da da 2020 Mart ayında 605 konut satıldı. Çevre illerden Samsun’da 1.733, Tokat’ta 513, Amasya’da 366 konut satılırken, İstanbul 19.846 konut satışı ve %18,3 ile en yüksek paya sahip oldu. 
Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12.409 konut satışı ve %11,4 pay ile Ankara, 7.131 konut satışı ve %6,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 10 konut ile Ardahan ve 37 konut ile Bayburt oldu. (Haber Merkezi)

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