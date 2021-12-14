Çorum’da 60 kütüphane törenle açıldı

Merkez Yatılı Bölge Okulu’nda düzenlenen törene Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Vali Mustafa Çiftçi, açılışta yaptığı konuşmada zom üzerinden toplu açılışının yapıldığı kütüphanelerin okullara, öğrencilere ve öğretmenlere hayırlı uğurlu olmasını temenni etti. 60 kütüphanenin 2021 yılı içerisinde faaliyete geçirildiğini bildiren Çiftçi, 58 kütüphanenin Milli Eğitim Bakanlığının gönderdiği ödeneklerden 2 tanesinin ise hayırseverlerin yaptığı katkılarla faaliyete geçtiğini ifade etti.



‘ÖĞRENMENİN YOLU KÜTÜPHANELERDEN GEÇİYOR’

Bu sene içinde Çorum Belediye başkanlığının okullara 35’e yakın kütüphane yaptığını, o kütüphanelerin açılışının ilerleyen günlerde yapılacağını belirten Vali Çiftçi, “Bizler ilk emri oku olan bir dinin mensubuyuz. Dinimiz bilenlerle bilmeyenleri bir tutmuyor ayrıca iki gününü birbirine eşit kılanların ziyanda olduğunu ifade ediyor. Ünlü Rus yazarı Dostoyevski ‘Eğer yeniden dünyaya gelme imkanım olsaydı saniyelerin nabzını tutardım’ diyor. Buradan çıkarabileceğimiz sonuç okumanın öğrenmenin yolu kütüphanelerden geçiyor. Kendimizi daha bilgili, daha donanımlı kılmanın yolu okumaktan geçiyor” dedi.



Bundan sonra öğrencilerin kütüphanelerde daha fazla vakit geçirmeleri için çalışacaklarını kaydeden Vali Çiftçi, kütüphanelerin hayata geçirilmesine katkı sunanlara teşekkür ederek, öğrencilerle birlikte açılış kurdelesini kesti.