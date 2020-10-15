Çorum’da 6 kişi daha can verdi

İlimizde yeni tip koronavirüs salgınının bulaşma riskinin ortadan kaldırılması amacıyla son aylarda alınan önlemler bir türlü sonuç vermiyor. Yapılan denetim ve önlemlere rağmen bir türlü ölümlerin önüne geçilemeyen Çorum’da 14 Ekim Çarşamba günü Çorum'da 6 kişi daha koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Normalleşme süreci ve Kurban Bayramı’ndan sonra git gide şehrin tamamını etkisi altına alan Covid-19’dan Çorum'da son 10 günde 33 kişi yaşama veda etmiş oldu.

Buna göre Çorum’da 5 Ekim'de 5 kişi, 6 Ekim'de 3 kişi, 7 Ekim'de 3 kişi, 8 Ekim'de de 2 kişi, 9 Ekim'de 5 kişi, 11 Ekim'de 2 kişi, 12 Ekim'de 5 kişi, 13 Ekim'de 2 kişi ve 14 Ekim'de ise 6 kişi Covid-19 dolayısıyla can verdi.

BUGÜN KAPSAMLI DENETİM OLACAK

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine bugün yapılacak olan koronavirüs denetimleriyle ilgili genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüs salgınıyla mücadelede içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması ve vali/kaymakamlar koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetlerinin salgınla mücadelede başarı açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapılarak bugün tüm yurtta tüm il ve ilçelerde, ekipler tarafından “Sağlık için Hepimiz için” mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimlerin gerçekleştirileceği açıklandı.

Denetimler vatandaşların gün içerisinde toplu olarak bulundukları ana caddeler, alışveriş yerleri, park ve bahçeler, otogarlar vb. kalabalık yerlerde yoğunlaştırılacak.

(Haber Merkezi)