ÇORUM’DA 585 YILLIK TARİHİ HAMAM GÖZ GÖRE GÖRE YOK OLUYOR

Çorum’da bakımsızlıktan gün geçtikçe yıkılan ve dökülen 585 yıllık tarihi Güpür Hamamı'nın restore edilerek turizme kazandırılması isteniyor. Şehir merkezinde bulunan bakımsızlıktan harabeye dönmüş Güpür Hamamı kaderine terk edildi. Osmanlı Döneminde 1436 yılında yapılan Güpür hamamının içi adeta harabeyi andırıyor. O dönem evlenecek genç erkek ve kızlar için ya da askere gidecek delikanlılar için düzenlenen hamam toplantılarına da ev sahipliği yaptığı belirtilen Güpür hamamına esnaf sahip çıkmaya çalışıyor. 585 yıl önce yapılan Tarihi Güpür hamamı için esnafların sahip çıkmadan önce define arayanların uğrak yeri haline geldiği de iddia ediliyor. İki bölümden oluşan tarihi hamamın kurnalarının ise halen yerinde durduğu göze çarpıyor.