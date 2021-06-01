“Çorum’da 58 tescilli cami ve türbe var”

İl Genel Meclisi üyeleri İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri’ndeki İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda dün saat 11.00’de Mehmet Bektaş yönetimindeki toplantı ile Haziran ayı oturumlarına başladı.

Yoklama ve bir önceki toplantıya ait karar özetinin okunması ile başlayan toplantıda ilk olarak İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş geçtiğimiz günlerde katıldığı Taksim Camii açılışından bahsederek tüm üyelere bu camiyi gezmelerini tavsiye etti.



Toplantıda daha sonra üyeler tarafından verilen ilimiz merkez ve ilçe köylerinde şehit ve gaziler adına basılan kitapçık olup olmadığı; ilimizdeki işitme engellilerin sayısı, kamuda istihdamları ve bunlara yönelik çalışmalar; ilimizdeki arıcılık çalışmaları ve destekleri; toplum sağlığı merkezlerinin hizmetleri; KÖYDES programından ilçeler arasındaki ayrımın nedeni; Hitit Fuar ve Festivali’nin bu yıl yapılıp yapılmayacağı; Arslan Köyü’ndeki tehlike saçan istinad duvarının durumu ve ilimizdeki engelli derneklerinin faaliyetleri ile ilgili verilen önergeler ilgili komisyonlara sevk edildi.

CHP İl Genel Meclisi üyesi Yıldız Bek de sözlü önerge vererek ilimizde kuraklıktan etkilenen çiftçiler için bir çalışma yapılması talebi de Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na sevk edildi.

İl Genel Meclisi’nde daha sonra kurum personelinin maaşını aldığı Türkiye İş Bankası A.Ş Çorum Şubesi’ne Gülabibey Mahallesi Kışla Arkası Ankara Caddesi üzerinde bir ATM yeri tahsis edilmesi de Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.



Toplantıda daha sonra ise Süleyman Ateş tarafından “İlimiz ilçelerimize bağlı büyükşehirlerden köylere göç edip yerleşmek isteyen ancak arsası ve evi olmadığından köye yerleşme imkanı olmayanların karşı karşıya kaldığı sıkıntılar ve köy içi yerleşim yeri için imar genişletilmesi taleplerini içeren İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun raporunu üyelerin bilgisine sundu.

İl Genel Meclisi’nde son olarak ise “İlimizde ilçelerimizde köylerimizde tarihi mimarisi olan cami ve türbeler var mı? Tarihi yapıya sahip cami ve türbeler ne zaman hangi dönemde yapıldığı belli mi? Bunların bakım ve onarımları kimler tarafından yapılmaktadır? Bu güne kadar tarihi yapısı bozulmuş camiler ve türbeler var mı? İl Özel İdaremiz tarafından camiler ve türbelerle ilgili nasıl çalışma yapılmıştır?” konusunda Turizm Komisyonu tarafından hazırlanan raporu Gürbüz Özel üyelerin bilgisine sundu. Özel yaptığı sunumda ilimiz merkez ve ilçelerindeki köylerde tescilli 58 cami ve türbe bulunduğunu söyledi.

(Haber Merkezi)