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Çorum’da 5428 yabancı ve sığınmacı var

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, ‘ikamet izni’ olan ile ‘geçici koruma’ kapsamındaki yabancıların illere göre dağılım rakamlarını paylaştı. Buna göre Çorum’da 1957’si ikamet izni alan yabancı, 3 bin 471’i ise Suriyeli sığınmacı olmak üzere toplam 5428 yabancı ve sığınmacı var. 

Güncel 07.05.2022, 16:54
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Çorum’da 5428 yabancı ve sığınmacı var

Türkiye genelinde 28 Nisan itibarıyla ikamet izni almış yabancıların sayısı 1 milyon 477 bin 997 olarak açıklanırken, bu yabancıların 62 bin 841’i Karadeniz Bölgesi’ndeki 18 ilde ikamet ediyor. 
Açıklanan verilere göre ikamet izni alan yabancılar Karadeniz’de en çok Samsun’da ikamet ediyor. Samsun, 25 bin 17 yabancı uyrukluya ev sahipliği yaparken, bölgedeki diğer illerde ise ikamet izni almış yabacılar şöyle:
Amasya 712, Artvin 463, Bayburt 111, Bartın 1555, Bolu 4 bin 707, Çorum 1957, Düzce 2 bin 9, Giresun 1630, Gümüşhane 279, Karabük 8 bin 105, Kastamonu 1940, Ordu 2 bin 354, Rize 1015, Sinop 440, Tokat 2 bin 564, Trabzon 6 bin 246 ve Zonguldak 1737.
TÜRKİYE’DE EN ÇOK İKAMET İZNİ ALAN IRAKLILAR
İkamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancıların uyruklarında ise ilk sırada Iraklılar yer aldı. Türkiye’de ikamet izni almış 165 bin 706 Iraklı, 124 bin 869 Türkmenistanlı, 115 bin 28 İranlı, 109 bin 388 Suriyeli, 79 bin 719 Rusyalı, 76 bin 219 Özbekistanlı, 72 bin 126 Azerbaycanlı, 56 bin 290 Afgan, 44 bin 140 Kazakistanlı, 35 bin 478 Mısırlı ve 539 bin 34 diğer milletlerden oluşan yabancı uyruklu bulunuyor.
ÇORUM’DA 3 BİN 471 SURİYELİ SIĞINMACI VAR
Karadeniz Bölgesi’nde Samsun 10 bin 297 Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaparken diğer 17 ilde ise Amasya 1425, Artvin 72, Bayburt 144, Bartın 572, Bolu 4 bin 505, Çorum 3 bin 471, Düzce 1688, Giresun 457, Gümüşhane 250, Karabük 1736, Kastamonu 2 bin 711, Ordu 1129, Rize 1317, Sinop 439, Tokat 1228, Trabzon 3 bin 658 ve Zonguldak 724 Suriyeli sığınmacıya barınma imkanı sağlıyor.
Karadeniz Bölgesi’ndeki 18 il ikamet izni ve sığınma statüsü altında toplam 98 bin 669 yabancıya ev sahipliği yapıyor. (İHA)

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