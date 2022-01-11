Çorum’da 54 ton şeker stoklayan firmaya işlem

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Öğretmenevi’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Mustafa Çiftçi, fahiş fiyat denetimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fiyat artışları ile haksız fiyat artışlarının ayırt edilebilmesinin gerektiğinin altını çizen Vali Çiftçi, “Türkiye’de bir fiyat artışının olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Markete gittiğimizde, pazara gittiğimizde enflasyon oranındaki yükselişe paralel olarak fiyatların oranında bir artış var. Bunu vatandaşlarımızın hepsi yaşıyor. Bizim burada yaptığımız denetimlerde ekiplerimizin ilk baktığı şey mal ve ürünlerin etiket fiyatları ne civarda. Ardından geliş fiyatlarına bakıyorlar, kendilerine maliyeti nedir ona bakıyorlar. İkisi arasında fahiş bir artış, aşırı bir kar varsa onları fahiş fiyat artışı olarak değerlendiriyorlar. Aksi halde ticaret yapan herkes maliyetin üzerine mutlaka biraz kar koyup da elbette öyle satacak. Ticari işletmeler de kar etmek üzere kurulmuşlardır. Mutlaka makul bir karın olması gerekiyor. Denetim yapan arkadaşlarımız maliyetlerle etiketler arasındaki fiyatları karşılaştırıyorlar” dedi.

STOKÇULARA İDARİ MÜEYYİDE

Stokçuluk denetimlerinin de sürdüğünü bildiren Çiftçi, geçtiğimiz günlerde bir firmanın 54 ton şeker stokladığının tespit edildiğini, bununla ilgili işlem yapılmak üzere Ticaret Bakanlığına gerekli tetkiklerin yapıldığını söyledi.

Kasa fiyatları ve etiket fiyatları arasında herhangi bir farkın olup olmadığının da kontrol edildiğini belirten Çiftçi, şöyle devam etti: “Yaygın olarak tüketicilerin bu konuda da şikayetleri vardır. Eğer etiket fiyatıyla kasa fiyatları arasında fark varsa bununla ilgili idari müeyyideler uygulanıyor. Bizim haksız fiyat artışları dediğimiz konu bunlarla ilgili.”(Nurdan AKBAŞ)

