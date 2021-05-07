Çorum’da 5 semt pazarı birden kurulacak

Genelge uyarınca İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi de Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde yeniden olağanüstü bir toplantı yaparak pazar yerlerine yönelik yeni kararlar aldı. İçişleri Bakanlığı’nın 04.05.2021 tarihli ve 7923 sayılı “Pazar yerleri” genelgesinin ardından toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi ilimizde 8 ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında Cumartesi, Pazartesi, Cuma ve Akkent semt pazarının açık olması kararı almıştı.



Vali Çiftçi yönetiminde ikinci bir toplantı yapan Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Pazartesi, Cuma, Cumartesi ve Akkent semt pazarlarına ilave olarak Perşembe semt pazarının da kendi yerinde bugün ve 15 Mayıs’ta kurulmasına, Pazar yerlerine girişte hem pazarcıların hem de vatandaşların HES kodu sorgulamasının yapılmasına, pazarda sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapılmasına, temizlik ürünleri, ayakkabı, giyim, züccaciye, hırdavat, oyuncak, süs eşyası, çanta ve benzeri ürünlerin satışına izin verilmemesine, pazarda tezgah açan esnafın sadece 4 katı kadar müşterinin alana alınmasına, pazarların giriş çıkışlarının kolluk birimlerince kontrol edilmesine, pazarda tezgahlar arası 3 metre mesafe olmasına, izolasyon kuralına uymadığı tespit edilen kişilerin, izolasyon amacıyla konaklama yeri olarak belirlenen İlimiz merkez Hayrettin Karaman Kız Öğrenci Yurduna gönderilerek kalan izolasyon sürelerinin yurtta tamamlatılmasının sağlanmasına, ilgililer hakkında da idari ve cezai işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verildiği bildirildi.

Semt pazarlarının etrafının bariyerlerle kapatılacağı, 15 yaş ve altı çocukların pazara girişine müsaade edilmeyeceği ve pazar yerlerinin gün boyu zabıta görevlileri ve kolluk birimlerince denetlenmesi kararı da alınan toplantıda ayrıca stratejik öneme haiz ve sürekliliğinin sağlanması elzem olan büyük inşaat işlerinde (baraj, yol, havaalanı, hastane inşaatı vb.) kesinti yaşanmaması için Ramazan Bayramı öncesinde büyük inşaat şantiyelerinde çalışan işçilerin asıl ikametlerinin olduğu şehirlere gidişlerine izin verilebileceği, bu çerçevede tam kapanma süreci öncesinde memleketlerine gitme imkânı bulamayan büyük şantiyelerde (baraj, yol, havaalanı, hastane inşaatı vb.) çalışan inşaat işçilerinin, inşaat faaliyetlerine ara verileceği Ramazan Bayramı öncesinde asıl ikametlerine gidebilmelerini temin etmek amacıyla da çeşitli kararlar alındı.

(Nurdan AKBAŞ)

