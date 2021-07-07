Çorum’da 415 bin kişiye koronavirüs aşısı vuruldu

Vaka sayılarının hızla düşmeye başladığı Türkiye’de aşılama faaliyetleri de ara verilmeden devam ediyor. Türkiye genelinde 36 milyon 858 bin 835 birinci doz, 16 milyon 195 bin 609 ise ikinci doz olmak üzere toplam 55 milyon 302 bin 531 doz koronavirüs aşısı uygulandı.

Çorum’da ise 267 bin 209 kişiye birinci doz, 132 bin 525 kişiye ise ikinci doz olmak üzere ilimiz genelinde toplam 415 bin 58 kişiye koronavirüs aşısı vuruldu.

Koronavirüs pandemisi ile mücadele kapsamında ilk olarak Çin merkezli Sinovac ile başlayan aşılama çalışmalarında daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen Biontech ve Sputnik aşısı ile günlük 1 milyon rakamlarına ulaşan Türkiye’de dünyada en fazla aşılama yapan ilk 8 ülke arasında yer alıyor.

Salgınla mücadelede aşının en önemli unsurlardan biri olduğunu dile getirerek 18 yaşın üzerindeki tüm vatandaşları aşı olmaya davet eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ay sonuna kadar 70 milyon aşılamaya ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi. Bakan Koca ayrıca 18 yaş üstü nüfusun yüzde 55’inin en az bir doz aşı yaptırdığını da dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

