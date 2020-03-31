Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
89644
ALTIN
335.588
DOLAR
6.6029
STERLİN
8.2159
EURO
7.2441

Çorum’da 41 kişiye ceza

Çorum’da korona virüs tedbirleri kapsamında alınan yasaklara uymayan 41 kişiye ceza kesildi.

Çorum’da 41 kişiye ceza

Çorum’da korona virüs tedbirleri kapsamında alınan yasaklara uymayan 41 kişiye ceza kesildi.

31 Mart 2020 Salı 21:20
Çorum’da 41 kişiye ceza

İçişleri Bakanlığı’nın korona virüsü tedbirleri kapsamında emir yazı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile bağışıklık sistemi zayıf ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak il genelinde yasağa aykırı davrananlara cezai işlem uygulandı.

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre; 21 şahsa Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesine göre her bir şahsa 392 TL olmak üzere toplam: 8.232 TL, 18 şahsa dernek içerisinde toplu vaziyette bulunarak, 1592 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefette bulunmaktan her birine 3.150 TL, 1 şahsa da aynı kanunun 282. maddesine muhalefet etmekten 3.150,00 TL olmak üzere toplam 19 şahsa 59.850 TL idari para cezası uygulandı. 1 şahsa da TCK 195. maddesine muhalefet etmekten adli işlem yapılırken, toplamda il merkezi ve ilçelerinde 41 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

Denetim ve kontrollerin devam edeceği de açıklandı. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Ahlatcı’ya övgü
Ahlatcı’ya övgü
Lokanta ve kafeler de dezenfekte edildi
Lokanta ve kafeler de dezenfekte edildi
“Başkan Aşgın’dan sonra Meclis Üyeleri destek verdi”
“Başkan Aşgın’dan sonra Meclis Üyeleri destek verdi”
SON TABLO
SON TABLO
Belediye asfalt sezonunu erken başlatıyor
Belediye asfalt sezonunu erken başlatıyor
Belediye, dezenfeksiyon çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor
Belediye, dezenfeksiyon çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim