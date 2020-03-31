Çorum’da 41 kişiye ceza

İçişleri Bakanlığı’nın korona virüsü tedbirleri kapsamında emir yazı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile bağışıklık sistemi zayıf ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak il genelinde yasağa aykırı davrananlara cezai işlem uygulandı.

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre; 21 şahsa Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesine göre her bir şahsa 392 TL olmak üzere toplam: 8.232 TL, 18 şahsa dernek içerisinde toplu vaziyette bulunarak, 1592 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefette bulunmaktan her birine 3.150 TL, 1 şahsa da aynı kanunun 282. maddesine muhalefet etmekten 3.150,00 TL olmak üzere toplam 19 şahsa 59.850 TL idari para cezası uygulandı. 1 şahsa da TCK 195. maddesine muhalefet etmekten adli işlem yapılırken, toplamda il merkezi ve ilçelerinde 41 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

Denetim ve kontrollerin devam edeceği de açıklandı. (Haber Merkezi)