ÇORUM’DA 4 KİŞİYİ REHİN ALAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Çorum'da pompalı tüfekle girdiği erkek kuaföründe ateş açıp 4 kişiyi 5 saat rehin almasının ardından gözaltına alınan Mustafa Yılmaz (40), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'birden fazla kişileri hürriyetinden yoksun kılma', 'korku ve panik yaratacak şekilde ateşli silah kullanma', 'mala zarar verme' suçlarından tutuklandı. Olay, geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerinde Kültür Sokak'ta meydana geldi. Çocuğunu göremediği gerekçesiyle bunalıma girdiği öne sürülen Mustafa Y., pompalı tüfekle bir erkek kuaför salonuna girerek rastgele ateş açtı. Mustafa Y, iş yeri sahibiyle birlikte dükkandaki 3 kişiyi de 5 saat boyunca rehin aldı. Şüpheli, 9 el ateş edip iş yerini savaş alanına çevirdi. İş yerinin camları kırıldı, kaçan müşterilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, şahsı ikna edip 4 rehinenin serbest kalması için müzakere başlattı. Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de olay yerine gelip, çalışmaları koordine etti. 5 saat süren müzakerenin ardından rehinelerin tamamını serbest bırakan Mustafa Y., silahıyla bir süre daha iş yerinde bekledi. İkna çabaları sonucu Mustafa Y., silahını polislere vererek teslim oldu.

'PİŞMAN DEĞİLİM'

Gözaltına alınan Mustafa Y.’nin geçen hafta yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle iki kez intihara teşebbüs ettiği belirtildi. Geceyi İl Emniyet Müdürlüğü’nde geçiren ve ifadesi alınan Mustafa Y., geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Mustafa Y., kendisini çeken gazetecilere de “Pişman değilim. Oğlumun uyuşturucu bağımlısı bir adamın yanında büyümemesi için elimden gelen her şeyi yaptım” dedi. Mustafa Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.