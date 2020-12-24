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Çorum’da 4 işletmeye hastalıktan ari belgesi

Çorum'da 4 işletme daha hastalıktan ari belgesi almaya hak kazandı.

Güncel 24.12.2020, 19:24
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Çorum’da 4 işletmeye hastalıktan ari belgesi

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serdar Doğan'ın katılımı ile 4 işletmeye arilik belgesi takdim edildi.

Kuşsaray Köyü'nden Orhan Polat, Atcalı Köyü'nden Hatem Kümbet, Karapürçek Köyü'nden Mehmet Şeker ve Büyükdivan Köyü'nden Ali Can Şanlı'nın hastalıktan ari belgelerini Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı verdi. (Haber Merkezi)

#Çorumda 4 işletmeye hastalıktan ari belgesi
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