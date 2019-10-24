Çorum’da 4 ayrı deprem yaşandı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerinden alınan bilgiye göre ilk deprem dün sabah 06.41 saatlerinde meydana geldi. Merkez üssü Çorum Hacıahmetderesi Köyü olan 2.2 şiddetinde deprem yerin 10.1 kilometre derinliğinde meydana geldi.

İkinci deprem ise Sungurlu İkizli Köyü’nde yaşandı. Sabah 06.50’de meydana gelen 1.7 şiddetindeki deprem yerin 7,7 kilometre derinliğinde oluştu.

Üçüncü depremin ise saat 11.59’da ise merkez üssü Dodurga-Alpagut olarak gerçekleştiği, yerin 5.9 kilometre altındaki depremin şiddetinin ise 2.9 olduğu belirlendi.

Son deprem ise İskilip Çetmi Köyü’nde saat 15.57’de yaşandı. Yerin 9,8 kilometre altında ve 1.8 şiddetindeki deprem ile birlikte can ve mal kaybı olmadı.

(Bülent USLU)