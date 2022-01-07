Çorum’da 4 adet jeotermal kaynak işletme ruhsatı var
Çorum İl Özel İdaresi’nce 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu kapsamında Çorum’da jeotermal kaynakların ruhsatlandırıla işlemi ile ilgili olarak 2007-2016 yılları arasında 18 adet arama ruhsatının verildiği bildirildi.
Güncel 07.01.2022, 22:08
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İl Genel Meclisi’nin dün gerçekleştirilen oturumunda Araştırma ve Geliştirme Komisyonu tarafından jeotermal kaynaklarla ilgili hazırlanan rapor hakkında bilgi verildi.
Komisyon Başkanı Arif Çamiçi, 18 adet ruhsattan sadece iki şirketin “jeotermal kaynak işletme” ruhsatı aldığını belirterek, “İdaremize ait Mecitözü’nün Figani köyündeki jeotermal kaynak ile Hamamlıçay Köy Muhtarlığı’na ait jeotermal kaynağa doğrudan işletme ruhsatı verilmiştir” dedi.
(Taner ŞİMŞEK)
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