Çorum’da 4 adet jeotermal kaynak işletme ruhsatı var

İl Genel Meclisi’nin dün gerçekleştirilen oturumunda Araştırma ve Geliştirme Komisyonu tarafından jeotermal kaynaklarla ilgili hazırlanan rapor hakkında bilgi verildi.

Komisyon Başkanı Arif Çamiçi, 18 adet ruhsattan sadece iki şirketin “jeotermal kaynak işletme” ruhsatı aldığını belirterek, “İdaremize ait Mecitözü’nün Figani köyündeki jeotermal kaynak ile Hamamlıçay Köy Muhtarlığı’na ait jeotermal kaynağa doğrudan işletme ruhsatı verilmiştir” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)

