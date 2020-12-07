“Çorum’da 38 avlak var”

Osman Günay yönetiminde İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen Aralık ayı ilk toplantısında 2021 yılı için uygulanacak ruhsat ücreti tarifesi yeniden belirlendi.

Yoklama ve mazeret dilekçelerinin oylanması ile bir önceki toplantıya ait karar özetinin okunması ile başlayan toplantının açılışında konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, babaları vefat eden Arif Çamiçi ve İsmail Keşliktepe’ye başsağlığı diledi. Geçen aydan beri vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet dileyen Günay, 3 Aralık Engelliler Günü nedeni ile ilimizdeki engellilerin, 5 Aralık Türk Kadını’na seçme seçilme hakkının verilmesi nedeniyle de kadınların gününü kutlayarak “Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını veren başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da rahmet ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.

Üyeler tarafından verilen önergelerin komisyonlara havalesi ile devam eden toplantıda 2020 mali yılı bütçesinde İlköğretim Okulları Yeni Bina Yapım Gideri olarak ayrılan 15 bin TL’nin Mecitözü’ne ilköğretim okulları küçük onarım gideri olarak aktarılması onaylandı. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca gayrısihhi müesseseler, sıhhi müesseseler ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden 2021 yılı için alınacak ruhsat ücretlerinin de devletin belirlediği yüzde 9.11 oranında artırılması kabul edildi.

İlimizde av turizminin durumu ile ilgili Turizm Komisyonu’nun hazırladığı raporu da Boğazkale İl Genel Meclisi üyesi Gürbüz Özel üyelerin bilgisine sundu. Buna göre ilimizde 15 adet genel avlak, 22 adet devlet avlağı yanısıra Kargı Kösdağı Yaban Hayatı Geliştirme sahasında avlanma yapılabildiği, 2019 yılında 26 yerli ve 178 yabancı avcının, 2020 yılında ise 19 yerli ve 104 yabancı avcının buralara gelerek avlanma yaptığı dile getirildi. Özel, ayrıca 2020-2021 avlanma döneminde öter ardıç, tahtalı, kaya güvercini, çulluk, kaya sansarı ve tilkinin avlanmasının yasaklandığını açıkladı.

(Haber Merkezi)