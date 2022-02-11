Çorum’da 36 dernek kurulurken, 61’i kapandı

Çorum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün 2021 yılı faaliyet raporunu açıklayan Bayrak, “Yıl içerisinde Dernekler Bilgi Sistemi üzerinden 281 adet genel kurul sonuç bildirimi, 91 adet organ değişiklik bildirimi, 44 adet yerleşim yeri değişiklik bildirimi, 11 adet taşınmaz mal bildirimi, 7 adet yurtdışından yardım alma bildirimi, 628 derneğe ait beyanname teslim alınmıştır.

Derneklerimizin işlemlerinde kullanılmak üzere 286 adet dernek defteri tasdik edilmiştir. İlimiz genelinde 65 adet derneğe ziyaret gerçekleştirilmiştir” dedi.

Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında 153 derneğe eğitim verildiğini kaydeden Bayrak, “İlimiz merkezinde 180 dernek olmak üzere toplamda 356 derneğin denetimi gerçekleştirilmiştir. İlimiz merkezinde bulunan 4 dernek lokalinin idari denetimleri ve pandemi kurallarına uyulup uyulmadığı hususunun kontrolü amacı ile denetimler düzenli olarak icra edilmiştir” ifadelerini kullandı.

“PROJE DESTEK ÖDEMELERİ YAPILDI”

3 dernek hakkında adli işlem, 30 dernek hakkında ise idari işlem uygulandığını söyleyen Bayrak, “İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge kapsamında Genel Müdürlüğümüzce uygun görülen 8 derneğe ait proje destek ödemeleri yapılmıştır. 2021 yılı içerisinde projeler kapsamında derneklere ödenen para miktarı 698 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

İlimizde 1 sendika şubesi kurulmuş olup, 6 sendika şubesine ait genel kurul evrakları Sendikalar Bilgi Sistemine kaydedilmiştir. 25 adet siyasi parti teşkilatının kuruluşu gerçekleştirilmiş olup, 24 siyasi parti teşkilatın genel kurul sonuç bildirimi Partiler Bilgi Sistemine kaydedilmiştir. Siyasi Partiler ili ilgili olarak 3 adet adli işlem, 2 adet idari işlem uygulanmıştır” dedi. (Haber Merkezi)

