Çorum’da 36 bin litre atık yağ toplandı
Çorum Belediyesi, 2020 yılı içerisinde 30 farklı noktada 36 bin 200 litre atık yağ topladı.
Güncel 04.04.2021, 18:35 04.04.2021, 18:49
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Çorum'un belirli noktalarına atık yağ toplama kutuları yerleştiren belediye, çevreye büyük zarar veren atık yağları toprağa, suya karıştırmadan toplamaya çalışıyor.
Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada; 1 litre atık yağın, 1 milyon litre temiz suyu kirlettiğine dikkat çekilerek, “şehrimizin 30 farklı noktasına yerleştirdiğimiz Atık Getirme Merkezinde 2020 yılında 36.200 Litre atık yağ topladık” denildi.
(Volkan SINAYUÇ)
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