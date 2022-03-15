Çorum’da 350 bin PCR testi yapıldı

Öte yandan il genelinde 1 yıllık dönemde; 1.doz 142.743 kişiye, 2.doz 139.728 kişiye, 3.doz 39.770 ve 4.doz 5.335 kişiye olmak üzere toplam 327.576 doz Sinovac aşısı, 1.doz 238.314 kişiye, 2.doz 220.610 kişiye, 3.doz 128.866 kişiye ve 4.doz 31.926 kişiye olmak üzere toplam 619.716 doz Biontech mRNA aşısı yapıldığı kaydedildi.

Çorum’da 1 yıllık dönemde 336.910 doz inaktif Sinovac ve 633.480 doz Biontech mRNA aşısı ve Covid-19 aşısı dışında 236.300 doz aşı ve anti-serum geldiği bilgisine ulaşıldı.

Pandemi dönemi boyunca Aşılama Saha Çalışmalarında oluşturulan Gezici Aşı Ekiplerince Merkez ve Merkez/İlçe Köylerinde aşılama çalışmaları yaptı.

Fiyasyon ekiplerinin yoğun çalışmalar kaydettiği açıklandı.

Pozitif vaka ve vaka temaslısı olan kişilerin filyasyonlarının yapılması amacıyla Toplum Sağlığı Merkezleri bünyesinde 68 doktorlu olmak üzere toplam 161 Filyasyon Ekibi oluşturulduğunun bilgisinin verildiği açıklamada, “Test sonucu pozitif çıkan vaka ve temaslılarına yönelik haftanın yedi günü 08:00-24:00 saatleri arasında filyasyon ve temaslı tespiti çalışmaları yürütülmüştür.

Toplu çalışılan işyerleri ile ilgili ayrı işyeri filyasyon ekipleri oluşturulmuş, riskli görülen işyerlerine ziyaret, eğitim ve toplu tarama faaliyetleri ile salgın kontrolü yapılmıştır.

Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile birlikte OSB’de bulunan tüm firmaların denetimleri yapılmış, firmaların işyeri hekimleri ve belirlenen işyeri pandemi sorumluları ile eğitim ve istişare toplantıları düzenlenerek işbirliği güçlendirilmiştir” denildi. (Haber Merkezi)

