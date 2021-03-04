“Çorum’da 333 tescilli kültür varlığı bulunmakta”

Çorum’un taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları yönünden zengin bir il olduğunun belirtildiği raporda, 2020 yılı sonu itibariyle Çorum’da 333 tescilli kültür varlığının bulunduğu bilgisine yer verildi.



Her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan izinlerle bilimsel araştırmalar ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı Müze Müdürlüğü teknik ekibinin çalışmaları doğrultusunda bu sayının arttığının ifade edildiği raporda, şu bilgilere yer verildi:

“İlimizde tescilli ve tespitli kültür varlıklarına ait liste ve diğer belgeler ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmakta olup, il merkezi, ilçe merkezi ve köylerde ilgili kolluk kuvvetleri ile bu bilgiler paylaşılmaktadır.

Kaçak kazı, kültür varlığı kaçakçılığı gibi yasadışı işlerde kolluk kuvvetleri, ilgili Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bu müdürlüğe bağlı Müze Müdürlüğü’nce koordineli bir çalışma yapılmaktadır.

Bölgesinde ilan edilmiş sit alanı yada kültür varlığı olan muhtarlarımız, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince ilgili ilanları takip etmek ve söz konusu kanunun ‘haber verme zorunluluğu’ başlıklı fıkrasının 4. maddesine göre muhtarlarımız çalışma alanlarından sorumludur.

Bölgemizde kazı yada diğer yollarla (satın alma, bağış, kazı, el koyma) bulunan tüm taşınır kültür varlıkları Çorum Müze Müdürlüğü, Alacahöyük Müzesi ve Boğazköy Müzesi’ne teslim edilmektedir. Gerekli yasal süreç sonrası eserler komisyonca değerlendirilip koruma altına alınarak uygun bulunanlar teşhir salonlarında sergilenmektedir.” (Haber Merkezi)

