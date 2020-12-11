Çorum’da 327 kilogram uyuşturucu imha edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotik ekipleri ve Jandarma tarafından kentin muhtelif bölgelerinde düzenlenen operasyonda ele geçirilen 320 kilogram esrar, kök hint keneviri ve uyuşturucu haplar, Çorum –Samsun karayolu üzerinde bulunan atış poligonunda yakıldı.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerince ele geçirilen uyuşturucuların yargı aşaması tamamlandıktan sonra mahkeme kararıyla imha edildiğini söyledi.

Yüksel yaptığı açıklamada, “Yakma çalışmasında bir yandan da gençlerimize, insanlarımıza mesaj vermek istedik. Üretenler, dağıtanlar, pazarlayanlar ve tüketenler devletimizin yasaları çerçevesinde suçlu. Yetkili kurumlar bu insanlara gerekli cevabı zaten vermektedir. Öte yandan özellikle tüketim alışkanlığı olanlar uyuşturucu madde nasıl yanıyorsa, kendi hayatlarını kendi sağlıklarını ve kendi ciğerlerini yakmasınlar diye de siz basın mensuplarını da buraya davet ettik” dedi.

Uyuşturucuyla mücadelede güvenlik güçlerinin çok başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini belirten Yüksel, “Biz insanlarımızı uyuşturucudan uzak tutmak istiyoruz. İnsanlarımız, gençlerimiz uzak dursunlar. Dediğim gibi kendi sağlıklarını, kendi paralarını burada yandığı gibi yakmasınlar” dedi.

(Haber Merkezi)