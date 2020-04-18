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Çorum'da 315 kişi yurtlarda gözlem altında tutuluyor

SUUDİ Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Çorum'da yurtlarda gözlem altına alınan 315 kişi, karantina sürelerinin bitmesini bekliyor. 

Çorum'da 315 kişi yurtlarda gözlem altında tutuluyor

SUUDİ Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Çorum'da yurtlarda gözlem altına alınan 315 kişi, karantina sürelerinin bitmesini bekliyor. 

18 Nisan 2020 Cumartesi 17:12

Umre ziyareti ve çalışmak için gittikleri Suudi Arabistan'dan 14 Nisan'da getirilen 315 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Çorum'da yurtlara yerleştirildi. İhtiyaçları Çorum Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanan vatandaşlar, sık sık camlara çıkıp birbirleriyle ve personelle sohbet ediyor, karantina günlerinin bitmesini bekliyor.

Yurtta karantinada bulunanlardan Hulusi Aysabar, Türkiye'ye dönmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Aysabar,  "Çorum'daki yurda geldiğimizde de Samsun'da karşılaştığımız manzaraya benzer organizasyonla karşılandık. Bir kez daha sağlık kontrolünden geçirilerek odalara alındık. Odalar geniş, her türlü kişisel ve temel ihtiyaç düşünülerek hazırlanmış. Yatak ve mobilyalar gayet konforlu, odalarımızda internet var. Açıkçası kendimizi otele gelmiş gibi hissettik" dedi.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Suudi Arabistan'dan Çorum'a getirilerek karantina altında tutulan Hatice Kübra isimli çocuğa doğum günü sürprizi yapıldı. Tulumlu ve maskeli görevliler, Hatice Kübra'nın babasıyla birlikte kaldığı odayı ziyaret etti. Hatice Kübray'ı dışarı çağıran görevliler, alkışlar eşliğinde 'mutlu yıllar sana' diyerek tempo tuttular. Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını gören küçük kız hem şaşırdı hem de büyük mutluluk yaşadı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ise Çorum'da misafir ettikleri vatandaşların en iyi şekilde ağırlanması için iş birliği içinde gayret gösterdiklerini, sürecin sorunsuz şekilde devam ettiğini söyledi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ise karantinada olanlara Çorum leblebisi ikramında bulundu.

(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 18.04.2020 17:34
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