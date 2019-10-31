Çorum’da 3 saatte 301 bin 111 fidan dikilecek

Etkinlik kapsamında Amasya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çorum, Amasya, Samsun, ve Tokat illerinde de fidan dikimi gerçekleştirilecek.

Çorum’da 11 Kasım 2019 günü saat 11.11’de start alacak olan etkinlik kapsamında merkez Celilkırı ve Yaydiğin köylerinde Akkent Toki mevkisinde toplam 150 hektarlık alanda etkinlik için saha hazırlığı yapılıyor. Bu sahalara Karaçam, Sedir, Ceviz, Badem, Ihlamur, Kızılcık fidanları kullanılarak toplam 301 bin 111 adet fidan dikimi gerçekleşecek.

“Daha Yeşil Bir Türkiye İçin” sloganıyla yapılacak etkinlik kapsamında Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde koordinasyon toplantısı düzenlendi. Önceki gün yapılan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve ilgili kurumların yöneticilerinin katıldığı toplantıda Çorum’un yine farkını ortaya koyacağı ve rekor kıracağı vurgulandı.

Vali Çiftçi başkanlığındaki toplantıda 301 bin 111 fidanın Çorum’da toprakla buluşturularak rekor kırılacağı belirtildi.

(Volkan SINAYUÇ)