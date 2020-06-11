Çorum’da 3 bin 583 kişiye test yapılacak

Çorum Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Sağlık Müdürlüğü Filyasyon Ekipleri tarafından haneler ziyaret edilerek belirlenen kişilere evlerinde tarama yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan Yeni Koronavirüs hastalığına karşı çok sayıda önlem alınmış ve önemli düzeyde başarı sağlanmıştır.

Bu başarının devam etmesi ve gelecek dönem hazırlıklarını planlamak amacıyla Türkiye çapında tüm illerde bir çalışma başlatılmıştır. Bu kapsamda ilimizde de 3 bin 583 kişiye test yapılması planlanmıştır. Tarama yapılacak örneklem TÜİK tarafından belirlenmiştir.

İl Sağlık Müdürlüğü Filyasyon Ekipleri tarafından haneler ziyaret edilerek belirlenen kişilere evlerinde tarama yapılacaktır. Taramanın 26 Haziran 2020 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. Hane ziyaretine gelecek İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimize gerekli kolaylığın gösterilmesi konusunda vatandaşlarımızın gerekli duyarlılığı göstereceğine inanıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi. (Haber Merkezi)