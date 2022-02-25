Çorum’da 3 bin 545 çift evlendi, 1.100 çift boşandı

TÜİK Samsun bölge Müdürlüğü 2021 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini açıkladı. Buna göre ülke genelinde geçen yıl 561 bin 710 çift evlenirken, 174 bin 85 çift boşandı. Çorum’da ise 3 bin 545 çift evlenirken, bin 100 çift boşandı.

TÜİK’in açıkladığı veriler doğrultusunda 2021 yılında çevre illerden Samsun’da 8 bin 945 çift evlenirken, Tokat’ ta 3 bin 929 ve Amasya’da ise 2 bin 17 çift evlendi. Evlenen çiftlerin sayısı 2020 yılında 488 bin 335 iken 2021 yılında 561 bin 710 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2021 yılında binde 6,68 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2020 yılında 136 bin 570 iken 2021 yılında 174 bin 85 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2021 yılında binde 2,07 olarak gerçekleşti. Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2021 yılında erkeklerde 28,1 iken kadınlarda 25,4 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,7 yaş olarak gerçekleşti.

Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il, binde 8,27 ile Kilis olurken, aylara göre evlenme sayılarında önemli farklılıklar görüldü. Yabancı damatların sayısı 4 bin 976 iken yabancı gelinlerin sayısı 23 bin 687 oldu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı damatlar içinde yüzde 25,2 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 20,7 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 5,5 ile Avusturyalı damatlar izledi. Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 3,04 ile İzmir olurken bu ili binde 3,01 ile Antalya, binde 2,93 ile Uşak izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,38 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 0,40 ile Hakkari, binde 0,46 ile Siirt ve Muş izledi.

Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2021 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 33,6'sı evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20,9'u ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti. Son bir yıl içindeki boşanma olaylarından 165 bin 937 çocuk etkilendi.

(Volkan SINAYUÇ)

