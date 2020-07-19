Çorum’da 293 araç trafikten men edildi
Çorum’da 2020 yılının ilk 6 ayında 944 araca 558.670 lira para cezası verilirken, 293 araç trafikten men edildi.
Güncel 19.07.2020, 18:13
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Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “153.658 şahıs sorgulanmış ve bunlardan 280 şahsın arandığı tespit edilmiştir. Uygulamalarda ve şüphe üzerine durdurulan 71.979 aracın sorgulaması yapılmış, toplamda 944 araca 558.670 TL para cezası uygulanmış ve 293 araç trafikten men edilmiştir” denildi. (Haber Merkezi)
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