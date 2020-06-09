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Çorum’da 29 bin 164 Tarım Bağkur Sigortalısı var

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Ünal Nalçacı, ilimizde bulunan tarım sigortalıları ile ilgili bilgi verdi.

Güncel 09.06.2020, 19:04
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Çorum’da 29 bin 164 Tarım Bağkur Sigortalısı var

İl genelinde tarım işleri ile ilgili tarım sektöründe çalışan sigortalı sayısının toplamda 44 bin 756 olduğunu belirten Nalçacı, bunlardan 12 bin 716’sının sigortalı yani tarım sektöründe gündelikçi olarak çalışan kişiler olduğunu yine Mülga kanununa göre sigortalı sayısının 2876 olduğunu anlattı.

Ünal Nalçacı yaptığı açıklamada 1991 yılında uygulamaya giren 2926 sayılı kanuna göre kendi nam ve hesaplarına göre çiftçilikle uğraşan ve bulundukları ildeki ziraat odasına kaydı mecburi olan tarım Bağkur sigortalı sayısının ise 29 bin 164 olduğunu vurguladı. (Haber Merkezi)

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