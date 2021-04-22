Çorum’da 26 izolasyon kaçağı yurda yerleştirildi

Çorum’da bir türlü önüne geçilemeyen yeni tip koronavirüs salgınına karşı İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin denetimleri aralıksız devam ederken, 16-22 Nisan 2021 tarihleri arasında izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 26 kişi daha ekipler tarafından yakalanarak yurtta karantinaya alındı.

İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin 16-22 Nisan 2021 tarihleri arasındaki çalışmaları ile ilgili Valilik tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada ekiplerin il merkezi ve ilçelerinde bir haftada 102 ihbar aldığı, bu ihbarların 13 tanesinin asılsız veya mükerrer olduğu belirtilirken geriye kalan 89 ihbarın mahalle denetim ekiplerince denetlenerek gerekli işlemlerin yapıldığı vurgulandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz merkez ve ilçelerinde mahalle denetim ekiplerince 7 bin 653 kişi denetlenmiştir. Ayrıca denetim ekiplerince 14 bin 954 işyeri ve kişiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 12 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 270 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır. İl Salgın Denetim Merkezi Saha Denetim ekiplerimizce 16-22 Nisan 2021 tarihleri arasında evlerinde izolasyonda olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 26 kişi tutanakla tespit edilmiş olup yurda yerleştirilerek karantina altına alınmıştır. 22.04.2021 tarihi itibariyle izolasyon sürelerini tamamlamak üzere yurtta karantinaları devam eden 16 kişidir” görüşüne yer verildi.

(Volkan SINAYUÇ)

