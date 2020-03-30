Çorum’da 2.376 yaşlı vatandaşa vefa hizmeti

Çorum Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada İçişleri Bakanlığı’nın direktifleri sonrasında oluşturulan “Vefa Sosyal Destek Grubu” ve “Vefa İletişim Merkezleri”nin 24 saat esasına göre yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara hizmet verdiği hatırlatıldı.

Öncelikli risk grubundaki 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerine yaptıkları başvuruların anında değerlendirilerek çözüm üretildiğinin belirtildiği açıklamada, ilçelerde, kaymakamların koordinasyonunda oluşturulan “İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu” ekiplerinin de, talep sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını ivedilikle karşılamaya devam ettiği kaydedildi.

Uygulamanın başladığı 22 Mart 2020 Pazar gününden bu güne kadar temel ihtiyaçlarının karşılanmasını isteyen 2 bin 376 vatandaşın ihtiyacının giderildiğinin bildirildiği açıklamada, şu ifadeler yer verildi; “Valiliğimiz koordinasyonunda, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarımızın en hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için Kaymakamlıklarımız, Emniyet - Jandarma birimlerimiz, sağlık çalışanlarımız, yerel yönetimlerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, AFAD, Kızılay, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız arasında çok değerli bir yardımlaşma ve dayanışma sergilenmektedir. İlimizde sunulan “Vefa” hizmetlerinde görev alan bütün kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri ve çalışanlarına, kıymetli büyüklerimiz ve Çorumlular adına şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız. Evlerinde kalan ve bu çalışmalarda bizlere destek veren bütün Çorumlulara teşekkür ediyoruz”

(Haber Merkezi)