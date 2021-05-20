Çorum’da 225 bin 462 doz koronavirüs aşısı uygulandı

Alınan bilgiye göre ilimizde bugüne kadar 126 bin 546 kişiye birinci doz, 98 bin 898 kişiye ise ikinci doz olmak üzere toplam 225 bin 462 doz koronavirüs aşısı uygulandı.

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 20 Mayıs 2021 saat 17.30 itibariyle ülke genelinde 15 milyon 599 bin 803 birinci doz, 11 milyon 663 bin 72 kişiye de ikinci doz olmak üzere toplam 27 milyon 262 bin 803 doz Kovid-19 aşısını yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü aşılamanın önemine değinen bir açıklama yaparak salgınla mücadelede en önemli silahların kişisel koruyucu tedbirler ve aşı olduğu; aşının maske ve mesafeden daha fazla koruduğu, aşılamanın her yaşta hayatı tehdit eden bulaşıcı hastalıklarının önlenmesi ve kontrol altına alınmasında güvenli ve etkisi kanıtlanmış bir yöntem olduğu hatırlatıldı.

(Haber Merkezi)

