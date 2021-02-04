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“Çorum’da 2178 engelli birey eğitim alıyor”

Osman Günay’ın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi Şubat ayı dördüncü oturumunda Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından engelli bireylerin özel eğitimiyle ilgili hazırlanan rapor görüşüldü.

Güncel 04.02.2021, 23:46
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“Çorum’da 2178 engelli birey eğitim alıyor”

Çorum’da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden eğitim alan engelli birey sayısının 2178 olduğunun belirtildiği raporda, “Çorum merkez ve ilçelerde iş uygulama merkezleri, iş okulları, uygulama merkezleri birinci ve ikinci kademeler ve devlet okulları vardır. Ayrıca Çorum merkezde 8 tane, Alaca, Sungurlu, Osmancık ve İskilip’te birer adet olmak üzere toplamda 12 adet özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi vardır. Bu bireyler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden bireysel ve grup eğitimi almaktadır. Ailelerine ise bireylerin engel rapor durumuna göre yüzde 90 olmak kaydıyla bakım ücreti devlet tarafından ödenmektedir. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ise aylım 8 saat ders üzerinden ders saati ücreti devlet tarafından ödenmektedir. Fakat 8 saat eğitim alan bireyler için yeterli gelmemektedir” ifadelerine yer verildi.

(Haber Merkezi)

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