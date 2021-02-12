Çorum’da 2.165 kişiye 2. doz Kovid-19 aşısı vuruldu

Türkiye’de 14 Ocak’ta başlayan aşılama uygulaması, “Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anbean takip edilebiliyor. Şu ana kadar Türkiye genelinde 289 bin 397 kişiye 2. doz aşı uygulaması yapıldı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyelerinin başlattığı aşılama süreci kademeli olarak devam ediyor.

Verilere göre Karadeniz Bölgesi’nde en çok 2. doz aşılama 7136 ile Samsun’a yapılırken, Çorum’da ise 2.165 kişiye 2. doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Aşı uygulamasının başladığı 25 Ocak’tan bu zamana kadar Çorum’da toplam 29 bin 406 kişiye 1. doz Kovid-19 aşısı yapıldı. (Haber Merkezi)