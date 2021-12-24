Çorum’da 2020’de m2’ye 247 kilogram yağış düştü!

Vali Çiftçi, “Köylere gittiğimde görüyorum. Yıllardır akan çeşmeler ya da hayvanların su içtiği yerler tamamen kurumuş durumda. Ülkemizin son 50 yıllık yağış ortalamasına baktığımız zaman Türkiye genelinde metrekareye düşen yıllık yağış 615 kilo. Çorum’un 40 yıllık yağış ortalamasına baktığımız zaman bu oran 435 kilogram. Çorum’da yağış Türkiye ortalamasının altında. 2020 yılında Çorum’da metrekareye düşen yağış oranı 247 kilogram. Bu durumun ister istemez içme sularına da bir yansıması var. Dolayısıyla yeraltı sularımız da daha derinlere çekiliyor. Bunun için sizden istirham ediyorum lütfen içme sularımızı dikkatli kullanalım, tasarruflu kullanalım hatta vatandaşlarımızı bu konuda uyaralım. Eğer tedbir almazsak ilerleyen yıllarda azalan sular bizi mecburen tedbir almaya zorlayacak. Köylerimizde içmesuyu saatleri yoksa saat taktıralım. Çünkü saat olmadığında sarfiyat daha da artıyor” diye konuştu. (Nurdan AKBAŞ)

