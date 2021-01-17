Çorum’da 2020’de 5.616 işletme denetlendi

İl genelinde 5.257 gıda işletmesi ve 341 yem işletmesinin bulunduğunu, bu işletmelere 2020 yılı içerisinde 9.461 kez denetim yapıldığını belirten Sarı, “Ayrıca ilimizde 7 et işleme tesisi, 8 süt işleme tesisi, 67 süt toplama merkezi ve 19 yumurta paketleyen işletme ile toplamda 101 onaylı işletmemiz bulunmaktadır. Gıdaların mevzuata uygunluğunu, güvenilirliği ve halkın sağlığını korumak amacıyla 225 gıda numunesi ve 199 yem numunesi alındı. 11 adet gıda ürününde, 8 yem numunesinde olumsuzluk ile karşılaşıldı. Toplamda 60 işletmeye 657.658TL idari para cezası verildi.

Alo 174 Gıda Hattına yapılan 276 zehirlenme, şikâyet ve ihbar başvurusunun değerlendirilmesi titizlikle yapıldı. Ayrıca ilimiz için gurur verici bir tablo buğday unu başta olmak üzere lavaş, makarna, turşu, yufka gibi 10.487 ton ürünü yurt dışına ihracat işlemini yaptık” dedi.

2021 yılında da ‘çiftlikten sofraya gıda güvenilirliği’ kapsamında gıda zincirinin tüm aşamalarında etkin kontrol ve denetim ile halk sağlığının en üst düzeyde korunması amacıyla özverili şekilde çalışmalara devam edeceklerini kaydeden Tarım ve Orman İl Müdürü Sarı, “Mutlaka halkımızın herhangi bir olumsuzluk karşısında Alo 174 Gıda Hattı ve 0501 174 0 174 Whatsapp İhbar Hattına ihbar ve şikâyette bulunsunlar” dedi.

(Haber Merkezi)