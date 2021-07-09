Çorum’da 2020’de 173 sinema filmi gösterildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 Yılı Sinema ve Tiyatro İstatistiklerinden “Çorum İli Sinema ve Tiyatro İstatistikleri, 2020” konulu bülten hazırladı.

Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2020 yılında 2019 yılına göre %4,5 azalarak 2 bin 698 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı ise yüzde 6,0 azalarak 317 bin 763’e indi. Sinema salon sayısı en fazla olan il 845 salon ile İstanbul olurken, bu kenti 228 salon ile Ankara, 168 salon ile İzmir, 113 salon ile Antalya ve 95 salon ile Bursa izledi. Kars, Ardahan, Hakkari ve Şırnak illerinde ise sinema salonu bulunmadığı, ilimizin ise 13 sinema salonu ile 81 il arasında 41. sırada yer aldığı belirtildi.

ÇORUM’DA 13 SİNEMA

SALONUNDA 173 FİLM

Çorum'da bulunan 13 sinema salonunun koltuk sayısı Bin 668'dir. Salon başona 128 koltuk düşen Çorum’da 2020 yılında gösterilen film sayısı ise 173 oldu. 173 filmin 77'si (%44,5) yerli, 96’sı ise (%55,5) yabancı film kategorisinde. Gösterimi yapılan 173 filmi Çorum genelinde 67 bin 950 seyirci izledi. Bu seyircinin 60 bin 804’ü (%89,5) yerli, 7 bin 146'sı (%10,5) yabancı kategoride yer alan filmleri izledi. Çorum ilinde sinema salonu başına düşen seyirci sayısı ise 5 bin 227 ve sinema salonlarında gösterilen ortalama film sayısı ise 13 oldu.

ÇORUM’DA TİYATRO

SALON SAYISI 2 OLDU

Türkiye’de tiyatro salon sayısı 2019/20 sezonunda bir önceki sezona göre yüzde 20,1 azalırken, koltuk sayısı da yüzde 24,5 azaldı. Buna göre ülkede geçen yıl 720 tiyatro salonunda 267 bin 857 koltuk sayısı bulunduğu, Çorum'da ise iki tiyatro salonunun toplam koltuk sayısının 768 olduğu ve Çorum’un tiyatro salonu sayısı bakımından ülkede 48. sırada yer aldığı görüldü.

Çorum’da tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı ise 26 olarak gerçekleşti. Bu eserlerin 15'i (%57,7) yetişkin, 11’i (%42,3) çocuk kategorisinde sahnelendi. Tiyatro salonlarında yapılan 63 gösteriyi 18 bin 967 kişi izledi. Bu seyircinin 12 bin 442'si (0/o65,6) yetişkin, 6 bin 525’i ise (%34,4) çocuk seyirci olarak açıklandı.

(Haber Merkezi)

