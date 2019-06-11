Çorum’da 2018 yılında 4 bin 91 kişi öldü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılında ilimizde 4 bin 091 ölüm gerçekleştiğini açıkladı. Çorum bu rakam ile Türkiye’de en fazla ölümün yaşandığı 34’üncü il oldu.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü Ölüm İstatistiklerinden “Çorum’un ölüm istatistikleri, 2018” konusunda bir basın bülteni hazırladı. Hazırlanan bültende Türkiye'de ölüm sayısı revize edilen 2017 yılında 426 bin 504 iken 2018 yılında %0,1 azalarak 426 bin 106 kişi olduğu bu sayının Çorum’da ise 2017 yılında 4 bin 128 iken, 2018 yılında %0,9 azalarak 4 bin 091’a gerilediği belirtildi.

En fazla ölüm 62 bin 503 ölüm ile İstanbul ilinde gerçekleşirken bu ili 26 bin 458 ölüm ile İzmir ve 26 bin 098 ölüm ile Ankara takip etti. Çorum 4 bin 091 ölüm ile Erzurum ile birlikte Türkiye'de 34’üncü sırada yer aldı. En az ölüm 498 ölüm ile Bayburt ilinde gerçekleşti.

KABA ÖLÜM HIZI BİNDE 7,7

Kaba ölüm hızı, bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade etmektedir. Türkiye’de kaba ölüm hızı, 2017 yılında 5,3 iken 2018 yılında 5,2’ye indi. Diğer bir ifade ile 2018 yılında bin kişi başına 5,2 ölüm düştü. Çorum’da 2017 yılında binde 7,8 olan kaba ölüm hızı 2018 yılında binde 7,7'ye indi. Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 10,2 ile Kastamonu oldu. Bu ili binde 9,4 ile Sinop ve binde 8,8 ile Balıkesir izledi. Çorum binde 7,7 kaba ölüm hızı ile Amasya ve Ardahan’la 15’inci sırada yer aldı. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu iller binde 2,6 ile Şımak, binde 2,8 ile Hakkâri ve Batman illeri oldu.

ÖLENLERİN %54,1’İ ERKEK

Türkiye'deki ölümlerin %54,6’sini (232 bin 799 kişi) erkekler, % 45,3'ünü (193 bin 307 kişi) kadınlar oluşturdu. Çorum ilinde 2018 yılında gerçekleşen ölümlerin %54,1’ini (2 bin 214 kişi) erkekler, %45,9’unu (1 877 kişi) kadınlar oluşturdu.

BEBEK ÖLÜM HIZI BİNDE 7,8

Türkiye’de bebek ölüm sayısı, 2017 yılında 12 bin 118 iken 2018 yılında 11 bin 629 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2017 yılında binde 9,4 iken 2018 yılında binde 9,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2018 yılında bin canlı doğum başına 9,3 bebek ölümü düştü.

Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2018 yılında bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 15,3 ile Gaziantep oldu. Bu ili binde 14,9 ile Mardin, binde 14,5 ile Şırnak ve Kilis izledi. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 5 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 5,1 ile Kırklareli ve Çanakkale, binde 6,4 ile Giresun ve Edime izledi. Çorum bebek ölüm hızı binde 7,8 oldu. Çorum en düşük bebek ölüm hızı oranına sahip iller arasında 25’inci sırada yer aldı.

(Haber Merkezi)