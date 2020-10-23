“Çorum’da 2 milyon 260 bin lira çiğ süt destekleme ödemesi yapılacak”

15 Kasım 2019’dan geçerli olmak üzere 31 Aralık 2020 tarihine kadar çiğ sütün tavsiye fiyatını 2 lira 30 kuruş olarak belirlendiğini belirten Ceylan, 2020 yılı Nisan, Mayıs, Haziran çiğ süt prim destekleri tek seferde ödeneceğini söyledi.

Üç aylık dönemde Çorum’da 2357 adet işletmede 15.651 ton süt için 2 milyon 260 bin lira çiğ süt destekleme ödemesi yapılacağını ifade eden Ceylan, bakanlık tarafından 2020 yılı 2’nci dönem süt desteklerinin 15 kuruş /lt olarak ödeneceğini kaydetti.

Pandemi süreci ve dünya piyasalarında yaşanan gelişmeler nedeniyle üreticilerin süt üretim maliyetlerinde yaşanan artışlardan etkilenmesini önlemek amacıyla Ekim, Kasım ve Aralık ayları çiğ süt destekleme prim miktarının 40 kuruşa çıkarıldığı açıklayan Ceylan, “Ekim-Aralık dönemine ait 40 kuruşluk destek Ocak ayı itibari ile yetiştiricilere peyderpey ödenecek. Diğer taraftan, 2020 yılı 2'nci dönem süt destekleri ise 15 kuruş olarak önümüzdeki hafta sonunda ödenecektir” dedi.

(Haber Merkezi)