Çorum’da 2 kamp alanı var

Korona virüs ile mücadele kapsamında yeni normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte vatandaşlar doğal alanlarla buluşmaya başladı. Bu kapsamda ülke genelinde kamp alanları belirlendi. En çok kamp alanı Ege Bölgesi’nde yer alırken, ikinci en çok kamp alanı ise Karadeniz Bölgesi’nde yer alıyor. Karadeniz Bölgesi’nde 97 kamp alanı bulunurken, en çok kamp alanı bulunan şehir ise Rize oldu. Öte yandan Çorum’da ise 2 kamp alanı bulunuyor. (İHA)

