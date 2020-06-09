Çorum'da 2 günde 19 vaka!

Oğuzhan Kaya, normalleşme sürecinde Çorum’da artan vaka sayısına dikkat çekerek, vatandaşları kurallara riayet etme konusunda uyardı.

VAKA SAYISI ENDİŞELENDİRDİ

Milletvekili Kaya, Çorum’da vaka sayısının artmasından endişe duyduğunu ifade ederek, “Koranavirüs tehlikesi devam ediyor. Normalleşelim derken fazla normalleştik. Çorum’da Pazar günü 7, bugün ise 12 kişide yeni vaka tespit edildi. Onun için maske takma, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Zorunlu olmadıkça kalabalık şekilde oturmayalım. Kalabalık ortamlara girmeyelim” uyarılarında bulundu. (Haber Merkezi)