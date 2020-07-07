“Çorum’da 198 çiftçi organik tarım yapıyor”

Tarımsal ve hayvansal üretimde, daha çok Konvansiyonel tarım metodunun kullanıldığını belirten Ateş, kimyasal ilaçlar başta olmak üzere, gübre ve hormon kullanımının, bitkisel üretimde önemli bir sorun olarak ortaya çıktığını bunun sonucu olarak gerek bitkisel gerekse hayvansal üretimin çevreye hayvan ve insan sağlığına zarar vermeye başladığını ifade etti. İyi tarım ve organik tarım hakkında da bilgi veren Ateş, Bazı çiftçilerin ürünleri hakkında konuşurken, küçük alanlarda yetiştirdiği az miktarda ki kendi yöntemleriyle yaptığı tarıma organik tarım dediğini ve Pazar yerlerinde de organik ürün diye yazılı olarak da belirterek satış yaptıklarını ifade etti. Bu şekilde yetiştirilen ürünün en fazla doğal ürün diye adlandırıldığını anlatan Ateş, Organik tarımın her aşamasının kayıt altında olduğunu, bu ürünlerin satışa sunulması için organik pazar kurmak yerine; halihazırda mevcut pazarların bir bölümünün organik üreticilere ve organik ürünlere ayırılabileceğini kaydetti. İlde organik tarım ele alındığında; Merkez ilçe de ve diğer ilçelerde toplamda 198 çiftçinin bazıları bir veya birden fazla türde organik üretim yaptığını belirten Ateş, Çorum il ve ilçelerimizde toplamda; 2019 yılı için Otbis verilerine göre halihazırda toplamda 14.585 da alanda, 198 üreticiyle organik tarım üretimi yapıldığını anlattı. (Haber Merkezi)