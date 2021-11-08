Çorum’da 19 okul “Erasmus+” programı fonundan faydalandı

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek: 2019-2020 yıllarında ilimizden toplam 19 okulun Erasmus+ programları fonlarından faydalandığını duyurdu.



Amaçlarının bu yıl proje başvuru sayısını artırarak okulların uluslararasılaşma strateji hedefine katkıda bulunmak olduğunu belirten Abdullah Kodek; “2021 yılı Erasmus Günleri etkinlikleri için sosyal medya üzerinden yapılacak paylaşımlarda #ErasmusDays, #corumerasmus etiketi ve @ulusalajans kullanılması hedef odaklılık açısından önem arz etmektedir” diyerek konunun önemine dikkat çekti.

AB’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki Birlik Programı olan Erasmus+ programının ülkemizde 2004 yılından bu yana Ulusal Ajans tarafından yürütüldüğünü, Erasmus+ programının tanınırlığını ve desteklenen projelerin görünürlüğünü artırmak, programdan henüz yararlanmamış kişileri Erasmus+ programından yararlanmaya teşvik etmek, proje sahibi kurumların projelerini yaygınlaştırmalarına destek olmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla her yıl Ekim ayı içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlendiğini söyleyen Kodek; “2020 yılında kampanya kapsamında 84 ülkede, 5 binden fazla etkinlik düzenlenmiş, 656 etkinlikle kampanyaya katılım bakımından ülkemiz ikinci sırada yer almıştır. Erasmus Günleri bu yıl dünya çapındaki farklı ülkelerde yapılacak etkinliklerle kutlanacaktır. Etkinliklerle, Erasmus+ projelerinin yararlanıcı hikâyelerinin görünür hale gelmesi, proje sonuçlarının ve hikâyelerinin yerelde paylaşılması hedeflenmektedir” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

