Çorum’da 180 bin doz aşı uygulandı

Koronavirüs’ün mutasyona uğramasının ardından ülkemizde virüsün yayılım hızı, Samsun başta olmak üzere tüm Karadeniz’de oldukça etkili oldu. Kovid-19 risk haritasının açıklandığı ilk günden bu zamana Samsun nüfusa oranla vaka sayısında başı çekerken, Ordu ve Sinop gibi iller de Samsun’u takip ederek çok yüksek riskli iller arasında yer aldı.

Normalleşme adımlarına katkı sağlaması ve virüsün yayılım hızının düşürülmesi için başlatılan aşılama çalışmalarının ardından Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 ilde şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon 700 bin doz aşı yapıldı.

Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Çorum’da da Çorum’da 108 bin 650 birinci doz, 71 bin 500 ikinci doz olmak üzere 179 bin 850 doz aşı uygulandı. 25 Nisan 2021 saat 18.00 itibariyle ülke genelinde ise 13 milyon 203 bin 165 birinci doz, 7 milyon 961 bin 555 ikinci doz olmak üzere toplam 21 milyon 164 bin 720 doz aşı uygulanmış oldu.

(Volkan SINAYUÇ)