Çorum’da 176 okulda 10.869 öğrenci eğitime başlayacak

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2. dönemi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

2020-2021 eğitim öğretim yılının başlangıcını çok farklı şartlar altında açtıklarını ve öğrencilerle hemen buluşamamanın burukluğunu yaşadıklarını belirten Sarı, salgın koşullarının hafif seyrettiği ya da virüsün hiç görülmediği köy ve benzeri yerleşim yerlerindeki okulların 15 Şubat'ta başlayacak olan yüz yüze eğitime hazırlandığını bildirdi.

Çorum’da 53 birleştirilmiş sınıfta 552 öğrenci, 46 ilkokulda 3446 öğrenci, 55 ortaokul ve imam hatip ortaokullarında 3771 öğrenci ve 22 anaokulda 3100 öğrenci olmak üzere toplam 176 okulda 10 bin 869 öğrencinin yüz yüze eğitime başlayacağını kaydeden Sarı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol kılavuzu uyarınca, okullarda tüm alanlarda öğrenciler arasında 1-1,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite düzenlemeleri gerçekleştirildi. İl Müdürlükleri koordinasyonunda açılacak tüm okullara ihtiyaç duydukları dezenfektan, sabun gibi temizlik malzemeleri ulaştırıldı.

Okullarımız sizler ve öğrencilerimiz için gerekli tüm tedbirler alınarak temizlenmiş olup, tüm okullarımız 'Okulum Temiz Belgesi' ile belgelendirilmiştir. Sınıflarda yüksek sesle etkinlik yapılmaması için düzenlemeler yapıldı. Salgın hastalıktan korunma yollarıyla ilgili eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Öğrenciler arasında malzeme alışverişi yapılmaması konusunda gerekli bilgilendirmeleri içeren uyarılar ilgili alanlara asıldı.

Sizlerden öğrencilerimize maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeleri konusunda hassas davranacağınız biliyorum. Sizler sayesinde okullarımızın toplumumuza temiz ve güvenilir mekânlar olduğunu göstermiş olacağız. İnşallah 1 Martta ilkokullarımız, 8 ve 12.sınıflarımızdan sonra da diğer kademeleri en kısa sürede hep birlikte açacağız. Mart ayında başlayan uzaktan eğitim döneminde öğretmen, idareci ve velilerimizin göstermiş olduğu gayretli çalışmalar, yadırganamayacak kadar büyük bir özveri ile gerçekleştirildi. Bundan dolayı herkese çok minnettarım.

Değerli öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz bu süreçte en büyük dayanağımız sizlerin gayretli ve özverili çalışmaları olacaktır. Sizleri saygıyla selamlıyor, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını dilerken, tüm kademedeki öğrencilerimiz ile en kısa sürede okullarımızda buluşmayı temenni ediyorum.”

(Haber Merkezi)