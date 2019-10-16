“Çorum’da 175.180 da arazi sulamaya açıldı”

Obruk Barajı’ndan HES ile her yıl 473,4 kilowatt saat enerji sağlandığını 13 baraj, 22 gölet, 29 sulama şebekesi ile 175.180 da arazinin ise sulamaya açıldığını söyledi.

Koçhisar Barajı içmesuyu 2. Kademe Arıtma Tesisi için bu yıl ödenek olmadığını ancak baraj ile arıtma tesisi arası ishale hattının 21 Ekim tarihinde ihale edileceğini kaydeden Tolga Gökhan Diri, dereboğazı Barajı’ndan 15 km uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Osmancık’a yıllık 2.71 milyon m3 içmesuyu verilecek olan tesis için de 1000 lira ödenek ayrıldığını kaydetti.

Konuşmasında arazi toplulaştırma çalışmaları hakkında da bilgi veren Diri, Alaca’da 6 köy ve 3 mahallede arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlandığını ve tapuların dağıtıldığını, 9 köyün tescil sürecinde olduğunu askı sürecinde ise 2 köy bulunduğunu anlattı. Düvenci’de 2 köy, 1 belde ve 1 mahallede geçici yer teslimi yapıldığını, 2 köyde yer teslimi yapılacağını, 5 köy 1 belde, 2 mahallenin ikinci askısının tamamlandığını, birinci askı süreci tamamlanan 3 köy bulunduğunu, başlanmayan ise 8 köy olduğunu söyledi.

(Erkan BAYATLI)