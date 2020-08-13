“Çorum’da 170’i hastanede 720 hastanın tedavisi devam ediyor”

Ziyaret sırasında son gülerde ilimizde artış gösteren Covid-19 durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, izalosyon sürecindeki hastaların mağduriyetleri konusunda kendilerine bazı bilgiler geldiğini belirterek, bunlara ilişkin nasıl çözüm üretebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunmak istediklerini kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Ömer Sobacı ise Covid-19 küresel salgınının Çorum’daki son durumu hakkında bilgi verdi. Hastane doluluk oranının % 75 olduğunu bildiren Sobacı, “Entübe hasta sayımız 10, yoğun bakımda bulunan hasta sayımız 4. Hastane servisinde 170 hastamız tedavi görürken, evde takip ettiğimiz hasta sayısı ise 550. Bugüne kadar Covid-19’dan dolayı vefat eden hasta sayımız ise 12” şeklinde konuştu.

İlimizde son 10 gün öncesine kadar vefat eden hasta sayısının 5 olduğuna işaret eden Uzm. Dr. Sobacı, vefat sayısının 10 gün içinde 12’ye yükseldiğinin altını çizerek, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya, tedbirleri gevşetmemeye davet etti. Sobacı, son günlerde yaşanan yoğunluk nedeniyle Filyasyon ekibinin sayısının artırıldığını sözlerine ekledi.

Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindekilere teşekkür etti. Tahtasız ise Dr. Ömer Sobacı’nın nezdinde tüm sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.

(Haber Merkezi)